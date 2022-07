என்ன இதெல்லாம்.. அப்படியே மோடி அரசு மாதிரி - இது திராவிட மாடலா? ஆரிய மாடலா? சீமான் சரமாரி கேள்வி

English Summary

Seeman opposing TN government for privatisation of Government buses in Chennai: மோடி அரசை போன்றே பொதுத்துறை நிறுவனமான போக்குவரத்துக் கழகத்தைத் தனியாருக்குத் தாரை வார்ப்பதுதான் திராவிட மாடலா? என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.