வாய்ப்பே இல்லை.. என்ன டக்குனு சரத் பவார் இப்படி சொல்றாரே? அப்போ ஸ்டாலினுக்கு போன அந்த போன் கால்?

English Summary

Sharad Pawar reportedly declined to pitch himself in Presidential poll of India? குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் குறித்து தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய கருத்து ஒன்று விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.