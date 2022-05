சென்னையில் களமிறக்கப்படும் ஆபரேஷன் எப்எஸ்ஐ.. மான்ஹாட்டன் போல மாறும் மவுண்ட் ரோடு! சுவாரசிய பின்னணி

English Summary

Skyscrappers on the way: Chennai FSI to be increased soon to accomdate tall buildings. சென்னையில் இருக்கும் முக்கியமான சாலைகளை மொத்தமாக மாற்றும் விதத்தில் புதிய எப்.எஸ்.ஐ விதிகளை கொண்டு வர மாநகராட்சி ஆலோசனை செய்து வருவதாக மாநகராட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன