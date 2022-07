நிஜ சிவாஜியான ரஜினி.. அதிக வருமான வரி செலுத்தியதற்கான விருது! மகள் சௌந்தர்யாவிடம் வழங்கிய தமிழிசை

English Summary

Soundarya Rajinikanth received IT award from Tamilisai on behalf of Rajinikanth: வருமான வரி தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வருமான வரி செலுத்தியதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு வருமான வரித்துறை விருது வழங்கி இருக்கிறது.