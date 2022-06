இது அதுக்கும் மேல! ஜெ.வை விட ஒரு படி மேலே.. எடப்பாடி போடும் மாஸ்டர்பிளான்.. யாரும் வாலாட்ட முடியாது!

English Summary

Sources say that Edappadi Palanisamy is planning to create a post stronger than General Secretary. அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அடிபோட்டு வருவதாக செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.