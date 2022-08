இது மோடிக்கு ஸ்டாலின் எழுதிய “லெட்டர்”.. பொய் சொல்வதே பாஜக வேலை! மத்திய அமைச்சருக்கு டிஆர்பி பதில்

English Summary

Speaking Lie is the work of BJP - TRB Raja replied to Union minister: : புதிய கல்விக்கொள்கையை தமிழ்நாடு அரசு எழுத்துப்பூர்வமாக எதிர்க்கவில்லை என்று மத்திய கல்வித்துறை இணை அமைச்சர் சுபாஷ் சர்க்கார் தெரிவித்த நிலையில் பொய் சொல்வதே பாஜகவுக்கு வேலை என திமுக எம்.எல்.ஏ. டிஆர்பி ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.