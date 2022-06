எஸ்எஸ்எல்சி ரிசல்ட் 2022: பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரிசல்ட்..திட்டமிட்டபடி 17ல் வெளியாகும்

English Summary

TN SSLC result 2022: (எஸ்எஸ்எல்சி ரிசல்ட் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் 2022)Examination officials said that the results of the Class 10 general examination will be released tomorrow as planned. The answer sheets will be edited and the marks will be uploaded on the internet as per the syllabus.