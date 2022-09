இதுபோல் இனி பேச மாட்டேன்.. பெரியார் அவதூறு வழக்கில் கனல் கண்ணனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

English Summary

Stunt Master Kanal Kannan gets conditional bail in Periyar issue.Kanal Kannan Bail Plea in Chennai High Court( கனல் கண்ணனுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிபந்தனை ஜாமீன்): பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என கூறியதாக கைது செய்யப்பட்ட ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கனல் கண்ணனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது சென்னை உயர்நீதிமன்றம். இது போல் இனி பேச மாட்டேன் என பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.