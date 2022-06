கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு பணி நியமனம் மறுப்பு! இந்தியன் வங்கிக்கு குட்டு வைத்த சு.வெங்கடேசன் எம்.பி.!

English Summary

Su.Venkatesan MP letter to the Chairman of Indian bank: கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு பணி நியமனம் கிடையாது என்ற வழிகாட்டலை இந்தியன் வங்கி உடனடியாக திரும்பப்பெற வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.