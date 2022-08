இது என்னடா சூரியனுக்கு வந்த பிரச்சனை.. இன்னும் இத்தனை வருஷம்தான் உயிரோட இருக்குமாம்?.. போச்சே!

English Summary

Sun is going through a middle crisis now too: When it will turn off? சூரியன் இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு உயிரோட இருக்கும்.. இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு இதேபோல் பிரகாசமாக வெப்பத்தை வெளியிடும் என்று ஸ்பேஸ் கிராப்ட் ஒன்று கண்டுபிடித்துள்ளது.