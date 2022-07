தொடங்கியது சூரியனின் 11 வருட ஆட்டம்! சாட்டிலைட்கள் கீழே விழும் அபாயம்! பறவைகளே குழம்புமாம்

English Summary

Sun Solar Flares may affect Satellites: The drag may sink them warns ESA. சூரியனில் இருந்து வர கூடிய solar flare எனப்படும் அக்னி துகள்கள் காரணமாக பூமியை சுற்றி வரும் செயற்கைகோள்கள் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளதாக ஐரோப்பா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது