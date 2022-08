6 வயசுதான்.. கதறித் துடித்த சிறுமி! வடிவேலுவுடன் இணைந்து நடித்த காமெடி நடிகர் கைது! அதிர்ந்த சென்னை!

English Summary

Comedian Eli Raju has been arrested under the POCSO Act for allegedly raping the daughter of an assistant director ; எலி ராஜு என்ற காமெடி நடிகர் துணை இயக்குனர் ஒருவரின் மகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்