டாணாக்காரன் பட இயக்குநரை அதிர்ச்சியடைய செய்த போலீஸ் அதிகாரி... அவரே சொல்றாரு கேளுங்க!

English Summary

Taanakaran film director stunned by the police's answer - He wrotes on Facebook: மக்களுக்காக உழைக்க நினைக்கும் காவலர்கள் சிஸ்டத்திற்க்குள் வர வேண்டும் என படத்தில் சொன்ன செய்தி இந்த மாணவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் காவல்துறை தலைவர் சொன்னதை அதிர்ச்சியாகி நின்றேன் என டாணாக்காரன் திரைப்பட இயக்குநர் தமிழ் தெரிவித்துள்ளார்.