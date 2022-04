இரவு முழுக்க மின்தடை பற்றி விசாரித்த முதல்வர்! அன்று நடந்தது என்ன? செந்தில் பாலாஜி சொன்ன சீக்ரெட்!

English Summary

Tamil Nadu inspected the whole night about the power cut says Senthil Balaji in assembly. தமிழ்நாட்டில் நேற்று முதல்நாள் மின் தடை ஏற்பட்ட போது முதல்வர் ஸ்டாலின் இரவு முழுவதும் விசாரணை நடத்தியதாக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி குறிப்பிட்டுள்ளார்.