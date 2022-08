குழந்தைகள் குடிக்கும் பாலில் யூரியா! மனிதத்தன்மையற்ற செயல் இது! பால் முகவர்கள் சங்கம் கடும் கண்டனம்!

English Summary

The Tamil Nadu Milk Agents Association has condemned the adulteration of milk of a private milk company which was transported to Kerala from Tamil Nadu a few days ago as an inhuman act. ; தமிழகத்தில் இருந்து கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கேரளாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட தனியார் பால் நிறுவனத்தின் பாலில் கலப்படம் செய்வது மனிதத்தன்மையற்ற செயல் என தமிழக பால் முகவர்கள் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.