நெல் சாகுபடி உற்பத்தியில் தமிழகம் புதிய சாதனை! 20 ஆண்டுகளில் இல்லாத ஒரு மாற்றம்!

TN New Record in Paddy Cultivation and Production: நெல் சாகுபடி உற்பத்தியில் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு தமிழகம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளதாக தமிழக அரசு ஒரு புள்ளி விவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் 2021 -2022-ல் நெல் சாகுபடி பரப்பின் அளவு 22.05 லட்சம் ஹெக்டேராக அதிகரித்துள்ளது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.