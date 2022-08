நெறஞ்ச மனசு கொண்ட விஜயகாந்த்.. நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ தமிழிசை சவுந்தரராஜன், ஸ்டாலின், இபிஎஸ் வாழ்த்து

English Summary

Leaders wishes DMDK leader Vijayakanth 70th birthday: (விஜயகாந்த் 70வது பிறந்தநாள் அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் வாழ்த்து) The 70th birthday of DMDK leader Vijayakanth is being celebrated today. Telangana Governor Tamilisai Soundararajan, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and Opposition Leader Edappadi Palanichamy wished him good health and long life.