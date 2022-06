”வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு” தமிழ்நாட்டை 3ஆக பிரித்து பகிரப்படும் மேப் -சாதி அடிப்படையில் துண்டாட சதியா?

English Summary

Tamilnadu 3 state seperation case - Is this seperation in based on : இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு 50 மாநிலங்கள் உருவாக்கப்படும் என்று கர்நாடக அமைச்சர் உமேஷ் கட்டி தெரிவித்த நிலையில், தமிழ்நாட்டை மூன்றாகவும், மற்ற மாநிலங்களை பல துண்டுகளாக பிரித்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள மேப் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.