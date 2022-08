வாரிசு அரசியலில் எந்த தப்பும் இல்லை.. கண்ணபிரானை போல அவதரிக்கும் ராகுல்! சொல்கிறார் கே.எஸ்.அழகிரி

English Summary

K.S. Alagiri says Rahul Gandhi will revive congress: (வாரிசு அரசியல் குறித்து தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி) Tamilnadu Congress chief K.S. Alagiri latest press meet in tamil.