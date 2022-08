4 அவுட்.. 5 இன்.. தமிழக காங்கிரசில் கை வைக்கும் ராகுல்.. மொத்தமாக தூக்க முடிவு? வெலவெலத்த கதர்கள்!

English Summary

Tamilnadu Congress Committee to see new changes soon: Rahul Gandhi plans to change top brass. தமிழ்நாடு காங்கிரசில் முக்கியமான சில நிர்வாகிகளை மாற்றும் திட்டத்தில் டெல்லி மேலிடம் இருப்பதாக கதர் சட்டை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.