அன்று அயோத்தி வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்க சொன்ன தமிழக காங். தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரியா இது?

English Summary

Tamilnadu Congress head KS Alagiri who advised and support Supreme court verdict on Babri case now opposing Perarivalan release: 2019-ல் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை ஏற்க சொல்லி அறிக்கை வெளியிட்ட தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி இன்று தனது கருத்துக்கே முரண்பட்டு பேரறிவாளன் விடுதலைக்கு எதிராக போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார்.