ஆளுநரின் ஆணவப்போக்கு... உச்சநீதிமன்ற அவமதிப்பு இல்லையா? - வன்னியரசு கேள்வி

English Summary

Tamilnadu Governor R.N.Ravi's arrogance is an insult to the Supreme Court - Vanniyarasu: அமைச்சரவைக்கு கட்டுப்பட்டவரே ஆளுநர் என்பதை உச்சநீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியும் எந்த சம்பவமும் நடக்காதது போல, ஆணவத்தோடு செயல்படுவது, உச்சநீதிமன்றத்தை அவமதிப்பதாகாதா? என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பொதுச் செயலாளர் வன்னியரசு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.