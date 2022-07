இனி பவர் கட்டுக்கு குட் பை! மின்மிகை மாநிலமாகும் தமிழ்நாடு.. 5 மாதம் நோ பிராப்ளம்

English Summary

Tamilnadu is expected to be power surplus state for 5 months from July to November: கடந்த சில மாதங்களாக தமிழ்நாட்டில் அதிகளவில் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இருப்பதால் 5 மாதங்கள் மின் மிகை மாநிலமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.