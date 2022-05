போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு.. எத்தனை சதவிகித ஊதிய உயர்வு? அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் முக்கிய தகவல்

English Summary

SS Sivasankar about pay hike for transport workers: (போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கும் விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர்) Tamilnadu minister SS Sivasankar latest press meet about pay hike.