அதிமுக இருக்கும் இடம் தெரியாமல் படுத்துவிட்டது! ஈபிஎஸ் விரக்தியில் உள்ளார்! தங்கம் தென்னரசு பதிலடி

English Summary

Tamilnadu minister Thangam Thennarasu slams Edappadi Palanisamy about his remark on law and order: (எடப்பாடி பழனிசாமியை விளாசும் தமிழக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு) Thangam Thennarasu says law and order is best in DMK rule.