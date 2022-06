நேரம் பார்த்து! எடப்பாடிக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் தரும் ஸ்டாலின்! சூடுபிடித்த கோடநாடு கேஸ்! என்னாச்சு

English Summary

Tamilnadu police refresh the Kodanadu case amid Edappadi Palanisamy tries to become AIADMK gen secretary Tamilnadu police refresh the Kodanadu case amid Edappadi Palanisamy tries to become AIADMK gen secretary .கோடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்கில் அடுத்த கட்ட விசாரணையை தீவிரமாக நடத்த தமிழ்நாடு போலீஸ் முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்லவும் தமிழ்நாடு போலீஸ் தயாராகி வருகிறது.