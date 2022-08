சூழ்ந்த மேகங்கள்.. மாறிய வானிலை.. அடுத்த 4 நாட்கள் தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்கும்? வெதர்மேன் அப்டேட்!

English Summary

Tamilnadu Winter: Weatherman updates that the state to see widespread rain for next 4-5 days. அடுத்த நான்கு - ஐந்து நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் தீவிர மழை தொடரும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.