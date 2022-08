இனி ஜாலியா விளையாடுவேன்..புன்னகை முகத்துடன் ‘டான்யா’! உருகிய பெற்றோர்! நலமாக இருப்பதாக அறிக்கை!

English Summary

Tanya, who was suffering from a rare type of facial disfigurement, underwent facial reconstruction surgery and is doing well, the Thandalam Savita Medical College Hospital administration said in its press release ; அரிய வகை முக சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சிறுமி டான்யாவுக்கு முக சீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டடுள்ள நிலையில், அவர் நலமாக இருப்பதாகவும், இந்த வயதுள்ள சிறுமிக்கு அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறை என தண்டலம் சவிதா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை நிர்வாகம் தனது செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.