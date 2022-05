பைத்தியம்.. டிவி விவாதத்தில் திட்டிய பெண் தொகுப்பாளர்.. F***.. வார்த்தையை விட்ட நடிகர்.. என்னாச்சு

English Summary

Telugu star Vishwak Sen get angry in a TV debate after the anchor calling him Paagal. டிவி விவாத நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் சிறப்பு விருந்தினரை மோசமாக திட்ட., அதற்கு விருந்தினர் கெட்ட வார்த்தையில் பதில் அளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.