கோவில் சொத்துகளை இந்து சமய அறநிலைய துறை சொத்துகள் இல்லை! அதிரடி உத்தரவிட்ட சென்னை உயர் நீதிமன்றம்!

English Summary

High Court has explained that the temple properties should not be considered as assets of the Hindu Religious Charities Department ; கோவில் சொத்துக்களை இந்து சமய அறநிலைய துறை சொத்துக்களாக கருதக் கூடாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விளக்கமளித்துள்ளது.