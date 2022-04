பறந்த ஆர்டர்.. 5 மணிக்கே அன்பிலுக்கு போன் செய்த முதல்வர்.. தஞ்சை தேர் விபத்து.. பரபர நிமிடங்கள்!

English Summary

Thanjavur Chariot Festival: What did CM Stalin talked to Minister Anbil Mahesh early morning? தஞ்சாவூர் தேர் விபத்து தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் காலை 5 மணிக்கு சில முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார்.