தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணனின் உடல்.. மதுரைக்கு வந்தடைந்தது

English Summary

(பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலில் உயிரிழ்ந்த மதுரையை சேர்ந்த ராணுவ வீரரின் உடல் சொந்த ஊர் கொண்டுவரப்படுகிறது): The body of Tamil Nadu Soldier Lakshman, who died a heroic death in a terrorist attack in Jammu and Kashmir, is arriving at his hometown today. Three people, including Lakshmanan from Tamil Nadu, lost their lives in this attack. Some players are injured.