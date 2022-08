நடுநிலை வேண்டாம்ணே.. சைலைண்ட் ஆன ‘மாஜிக்கள்’! அதிரடியாய் காய் நகர்த்தும் ஓபிஎஸ்! ஷாக்கான எடப்பாடி!

English Summary

While many former ministers are now maintaining peace in the name of neutrality, the Edappadi Palanichami side is trying to pacify them and the OPS side is trying to draw them to their side ; பல முன்னாள் அமைச்சர்கள் தற்போது நடுநிலை என்ற பெயரில் அமைதி காத்து வரும் நிலையில் அவர்களை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பும், அவர்களை தங்கள் தரப்புக்கு இழுக்கும் முயற்சியில் ஓபிஎஸ் தரப்பும் ஈடுபட்டுள்ளது.