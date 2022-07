ஈகோவா? எங்களுக்கா? நோ! நோ! துணை நிலை ஆளுநருக்கும் அதிகாரம் இருக்குங்க - தமிழிசை தடாலடி

English Summary

There no ego between me and Puducherry CM N.Rangasamy - Lt.Governor Tamilisai Governor: புதுச்சேரி மக்களுக்காக முதலமைச்சர் ரங்கசாமியுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதாகவும் தங்களுக்குள் ஈகோ பிரச்சனையை உருவாக்க முடியாதுஎனவும் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.