”பிரிவெனும் துயரம் வராது” பாஜக உரசலுக்கு இடையே எதை சொல்கிறார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பாண்டியராஜன்?

English Summary

There will be no division if love is there - Former ADMK Minister Pandiarajan: அன்பையும் அரவணைப்பையும் சேர்த்தாலே போதும், பிரிவெனும் துயரம் வாராது போகுm. நாளைய தினத்தை மகிழ்வோடு எதிர்கொள்வோம் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மா.பா.பாண்டியராஜன் தெரிவித்து உள்ளார்.