ஸ்வாதி.. ராம்குமார் கழுத்தை போலீஸ்தான் அறுத்திருக்க வேண்டும்.. ஏன் தெரியுமா?.. திருமாவளவன் கருத்து

English Summary

Thirumavalavan says, police might have slitted Nungambakkam Swathi murder case accused Ramkumars throat திருமாவளவன், ஸ்வாதி வழக்கில் கைதான ராம்குமார் மரணத்தில் சந்தேகம் வெளிப்படுத்தி உள்ளார்