ஹையோ ஹையோ.. ஓபிஎஸ் இதற்கெல்லாம் ஹேப்பியாக முடியாது.. இந்த தீர்ப்பு நிரந்தரமில்லை- ஜெயக்குமார் பேட்டி

English Summary

(ஓபிஎஸ்க்கு ஆதராவான தீர்ப்பு; சட்ட வல்லுநர்களிடம் ஆலோசித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என ஜெயக்குமார் பேட்டி): Former AIADMK minister Jayakumar has said that "a decision will be taken after consulting with legal experts about the next step".