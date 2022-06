”முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நலம்பெற கடவுளிடம் பிரார்த்திக்கிறேன்..” ஒன்றாக வாழ்த்திய அண்ணாமலை, குஷ்பு

English Summary

TN Bjp president Annamalai and Kushbu wish CM Stalin for speedy recovery: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நலம்பெற வேண்டும் என வாழ்த்தியுள்ள தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, அவர் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப தமிழ்நாடு பாஜக சார்பாக இறைவனிடம் பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்து இருக்கிறார்.