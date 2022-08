சசிகலா, விஜயபாஸ்கருக்கு “சிக்கல்”! விரட்டும் ஜெயலலிதா மரண வழக்கு.. தமிழக அமைச்சரவை முக்கிய முடிவு

English Summary

TN Cabinet decides about investigation on Sasikala and C.Vijayabaskar: ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஆறுமுகசாமி ஆணைய விசாரணை அறிக்கையின்படி, சசிகலா, விஜயபாஸ்கர், ராம் மோகன்ராவ், சிவகுமார் ஆகியோரிடம் விசாரணைக்கு உத்தரவிடுவது தொடர்பாக சட்டவல்லுநர்களிடம் ஆலோசனை பெற்று நடவடிக்கை எடுக்க தமிழ்நாடு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.