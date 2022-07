ஏரி குளங்களில் உள்ள வண்டல் மண்.. விவசாயிகள் இலவசமாக பயன்படுத்த வழிகாட்டு அரசு நெறிமுறைகள்

English Summary

TN government release guidelines for Alluvial soil: (கிராமங்களில் ஏரி குளங்களில் விவசாயிகள் இலவச வண்டல் மண் எடுக்க வழிகாட்டி நெறிமுறை)Provision has been made for free soil collection and use by the agriculturists of the agricultural lands in the village where the lake and ponds are situated and the agricultural lands of the neighboring village.