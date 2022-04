தஞ்சை தேர் விபத்து - உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இரங்கல்

English Summary

TN Governor RN Ravi condolence for the family of 11 people died in Thanjavur temple festival: தஞ்சாவூர் தேர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்,என்.ரவி ட்விட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்து உள்ளார்.