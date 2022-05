மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வராக மீண்டும் ரத்னவேல் நியமனம்! ஒரே நாளில் நடந்தது என்ன?

English Summary

Rathnavel re-appointed as the Principal of Madurai Medical College: மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வராக ரத்னவேல் மீண்டும் நியமிக்கப்படுவதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் சட்டசபையில் அறிவித்துள்ளார். முதலாமாண்டு மருத்துவக்கல்லூரி மாணவர்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் உறுதிமொழி ஏற்ற புகாரில் இவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டார்.