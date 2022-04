”கெத்து” தமிழ்நாட்டின் சொத்து.. வருங்கால மாமன்னன் உதயநிதி - தினுசாக புகழ்ந்த அமைச்சர் பி.மூர்த்தி

English Summary

TN Minister P.Moorthi wishes Udhayanithi Stalin along with his movie name: சென்னை: திமுக இளைஞரணி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை அடுத்த மாமன்னன் என்று புகழ்ந்த வணிக வரித்துறை அமைச்சர் பி.மூர்த்தி, அவர் நடித்த திரைப்படங்களுக்கு புதிய விளக்கங்களை அளித்து புகழாரம் சூட்டினார்.