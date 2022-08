சென்னை தினம் இன்று..383வது பிறந்த நாள்.. கனமழையிலும் களைகட்டிய கொண்டாட்டம்

English Summary

Chennai Day 383: (சென்னை தினம் 383வது பிறந்தநாள் களைகட்டிய கலைநிகழ்ச்சிகள்) Chennai Day is being celebrated today. To celebrate the historic Chennai Day, which is celebrating its 383rd birthday, various artistic performances and dances took place on Besant Nagar beach in Chennai in heavy rain.