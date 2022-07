கோர்ட் ‘விடுதலை’ செஞ்சாலும் உண்மை வந்துரும்.. ராதாரவியின் ‘2 அக்யூஸ்ட்’ பேச்சை சுட்டிய திமுக எம்பி

English Summary

Truth reveal from anyone even court says he is good person - DMK MP Abdulla on Radharavi speech: மோடியும் அமித்ஷாவும் அக்யூஸ்டுகள் என்று பாஜகவை சேர்ந்த நடிகர் ராதாரவி பேசிய நிலையில், அதை சுட்டிக்காட்டி நீதிமன்றமே நல்லவர் என்று கூறி விடுதலை செய்தாலும் உண்மை வெளியே வரும் என திமுக எம்பி அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.