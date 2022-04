என்னை ‘சின்னவர்’ என்று அழைக்க இது தான் காரணம்! சட்டசபையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு!

சென்னை: சட்டசபையில் உள்ள தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோரின் அனுபவத்துடன் ஒப்பிடுகையில் உண்மையிலேயே தான் சின்னவன் தான் என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Stalin Is More Dangerous Than Kalaignar என்பது தான் முதல்வருக்கு கிடைத்த மிகச்சிறந்த பாராட்டு என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டசபையில் தனது உரையை நிறைவு செய்வதற்கு முன் இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது;