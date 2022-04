என்னாச்சு? சட்டென கனிமொழி டாப்பிக்கை கையில் எடுத்த உதயநிதி.. இது நல்லாருக்கே! உற்று பார்த்த ஸ்டாலின்

English Summary

DMK MLA Udhayanidhi Stalin speech in assembly about transgenders gets appaluse. நேற்று திமுக எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிய டாப்பிக் ஒன்று அதிகம் கவனம் பெற்றுள்ளது.