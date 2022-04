அப்போ கன்பார்மா? உதயநிதிக்கு போன அசைன்மென்ட்.. உலக அளவில் கவனிப்பாங்களாம்.. பரபரக்கும் அறிவாலயம்!

English Summary

DMK Udhayanidhi Stalin to take care of important sports events in Chennai before inclusion in the cabinet. திமுக எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக போகிறார் என்பது கிட்டத்தட்ட புலி வருது கதையாக கடந்த ஒரு வருடமாக பேசப்பட்டு வருகிறது.