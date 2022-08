உழைக்கும் பாட்டாளிகளுக்கு சமூக பாதுகாப்பு! நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சி!

English Summary

Action to steps provide social security to workers engaged in 400 types of occupations: இந்தியாவில் கால்டாக்சி ஓட்டுனர், உணவு வினியோக ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட 400 வகையான தொழில்களை செய்யும் பணியாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு வழங்க வகை செய்யப்பட்டு வருவதாக மத்திய இணை அமைச்சர் ராமேஸ்வர் தெலி தெரிவித்திருக்கிறார்.