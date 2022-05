படியேற மாட்டேன்! எடுத்த சபதத்தை முடிக்கும் அமைச்சர்.. கண் வைத்த முதல்வர்.. அடுத்து ஆக்சன்தான்!

English Summary

Unsatisfied DMK Senior minister may get his desired portfolio during the cabinet suffle. ஆளும் திமுக அரசின் அமைச்சரவை மாற்றப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வரும் நிலையில்தான் மூத்த அமைச்சர் ஒருவரின் துறை மாற்றப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக ஆளும் தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.